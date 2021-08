Ceccarini: “Romero al Tottenham, alla Dea Demiral”. Domino Milenkovic?

L'esperto di mercato si occupa di Romero e Demiral, trattative che potrebbero innescare l'effetto domino per Milenkovic

Secondo quanto riferisce il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, si scalda il triangolo Londra-Torino-Bergamo. Sembrano essere in dirittura d'arrivo le trattative che riguardano il nerazzurro Romero e il bianconero Demiral . L'Atalanta sta per cedere all'offerta monstre degli Spurs che vogliono a tutti i costi il difensore.

Una volta incassati i soldi per il nazionale argentino, la Dea si butterà su Demiral, in uscita dalla Juventus. La dirigenza bianconera potrebbe utilizzare i proventi dalla cessione del turco per un nuovo tentativo di arrivare a Nikola Milenkovic.