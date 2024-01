VN – Mercato in uscita: Quarta non si muove, Infantino e Pierozzi pronti a salutare

In giornata si era parlato di un interessamento del Napoli per il centrale argentino, che però non lascerà la Fiorentina. Discorso diverso per i due giovani che hanno ottenuto fin qui un minutaggio ridotto

La Fiorentina non ha assolutamente intenzione di fare a meno di Lucas Martinez Quarta, centrale argentino che fino a qui è stato fondamentale in questa stagione, per prestazioni, apporto alla manovra e gol siglati. Quella relativa ad un possibile interessamento del Napoli è soltanto una voce, l'ex River non si muove dal capoluogo toscano. Discorso completamente diverso, ovviamente, per Gino Infantino e Niccolò Pierozzi i quali, nonostante le assenze, non stanno trovando spazio nello scacchiere di Vincenzo Italiano. L'argentino sta aspettando la giusta opportunità per lasciare i viola in prestito, mentre il terzino destro vuole Salerno, dove lo attende a braccia aperte il suo ex allenatore Pippo Inzaghi per sostituire Mazzocchi.