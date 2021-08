VN – Maleh piace a tanti, ma vuol giocarsi le proprie chances in viola

Maleh è nel mirino di molte squadre di Serie A, ma è orientato a giocarsi le proprie possibilità nella Fiorentina

Youssef Maleh e le possibilità di permanenza nella rosa della Fiorentina di Vincenzo Italiano. L'ex Venezia si è ben comportato sin qui nelle prime settimane di allenamenti, fra Moena e Firenze. Eppure il suo futuro non è ancora delineato, poiché nei suoi confronti si registrano gli interessi di molti club di Serie A. Fra questi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero lo Spezia , la Sampdoria e anche il Venezia che spera sempre nel suo ritorno, in prestito.

Il centrocampista, dal canto suo, non vorrebbe lasciare Firenze ed è determinato a giocarsi le proprie chanches di permanenza in viola. A lui il compito di convincere Italiano e la dirigenza gigliata a mantenerlo in rosa per la stagione, ormai alle porte.