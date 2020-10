VN – Llorente, Fiorentina poco interessata. Resiste l’ipotesi Piatek: la situazione

La Fiorentina continua a guardarsi intorno sul mercato delle punte. La pista Milik non si sblocca, col giocatore che continua a dire no (LEGGI QUI). Rimane uno spiraglio per Piatek: agenti al lavoro a Milano per soddisfare la voglia del polacco di tornare in Serie A, ora serve il via libera dell’Hertha Berlino. Fernando Llorente, in uscita dal Napoli, non convince. Sullo spagnolo c’è l’interesse della Sampdoria, che sta cedendo Bonazzoli.

