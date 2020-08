VN – La Fiorentina studia Florenzi e Zappacosta, ecco le formule per portarli in viola

La Fiorentina è pronta a rinforzare il centrocampo e le corsie, con tanti giocatori finiti nel mirino di Pradè e Barone, che nelle ultime ore hanno intensificato i rapporti, già molto buoni, con Alessandro Lucci, agente di alcuni giocatori seguiti da tempo. Come raccolto da Violanews, si è discusso sia di Alessandro Florenzi (SCHEDA) che di Davide Zappacosta (SCHEDA), due giocatori in uscita dalla Roma che potrebbero rinforzare la Fiorentina. Lo scoglio più grande, in questo momento, è la mancanza di un vero e proprio d.s. per i giallorossi, in piena rivoluzione dopo la cessione della società, ma a mediare tra le parti ci penserà Lucci. Sicuro è che la Roma ha confermato Fonseca, cosa che porta all’automatica cessione di Florenzi, che con il tecnico lusitano non ha mai legato, per il quale la richiesta di 15 milioni circa tra parte fissa e bonus, con la Roma che difficilmente accetterà un prestito. Situazione opposta per Zappacosta, che potrebbe lasciare la Capitale in prestito con diritto di riscatto.

