Thiago Silva, nelle ultime ore accostato sempre con più insistenza alla Fiorentina, resta concentrato sull’obiettivo immediato, vincere la Champions League. Del suo futuro parlerà soltanto dopo. Per il Corriere dello Sport-Stadio, a lavorare per il fuoriclasse brasiliano in questo momento, sono i suoi agenti. La concorrenza infatti non manca. Dall’Inghilterra si fanno avanti in due, Everton e Chelsea, per convincere il centrale. Intanto però gli intermediari dell’ex Milan, hanno già visionato la città di Firenze trovando una serie di soluzioni per la sua possibile nuova abitazione. Per il quotidiano una di queste ville è la stessa che ha visionato Franck Ribery, che insieme a sua moglie Wahiba, in questi giorni ha cercato una nuova casa in grado di accogliere la propria famiglia. L’interesse dei viola per Thiago Silva va avanti da giugno e il nodo più grande è sempre stato l’ingaggio, anche se il possibile sacrificio economico da parte sua gioca a favore dei viola. Certo i colpi di scena, vedi Berbatov e Milinkovic Savic, sono sempre dietro l’angolo. Ma è la città di Firenze a fare da catalizzatore verso la buona riuscita dell’operazione.

