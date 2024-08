VN – Kouamé, da sicuro partente a risorsa per Palladino. L’ivoriano può restare

La Fiorentina come vice-Kean potrebbe puntare forte su Christian Kouamé, senza dimenticare neppure Lucas Beltran. Ma soffermiamoci per un attimo sul ruolo che l'ivoriano ex Genoa si sta ritagliando nella Viola di Raffaele Palladino, il quale è rimasto piacevolmente colpito dalla sua professionalità e determinazione. Una delle doti tecniche del calciatore africano è sicuramente la duttilità, considerando che può ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato. In questa estate Palladino lo ha impiegato spesso come prima punta ed è lì che anche nelle gare ufficiali potremmo rivedere il classe 1997. Con Nzola ad un passo dal Lens e mai utilizzato dall'allenatore ex Monza, sarà proprio Kouamé, al momento, il calciatore da considerare come alternativa principale a Kean.