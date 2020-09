VN – Keita proposto due volte alla Fiorentina, ma la società ha altre idee: il punto

L’ex attaccante esterno della Lazio Keita Balde (SCHEDA), oggi al Monaco, è stato proposto alla Fiorentina sia a gennaio sia nelle ultime settimane. Il giocatore tuttavia non rappresenta una priorità per i viola. Keita non entusiasma e inoltre ha costi alti (viaggia sui 3,5 milioni netti di stipendio). E poi C’è Kouamè (caratteristiche simili) su cui puntano forte e credono tanto in società: molti sono convinti che quello che inizia possa essere l’anno della sua consacrazione. Davanti si cerca sempre un numero 9 (Piatek resta nome da tenere d’occhio…) mentre il futuro da Cutrone è da definire.