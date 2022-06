VN – Italiano aspetta Jovic: operazione in chiusura. Dodò, presto nuovo incontro

Il punto sul possibile arrivo in viola dei due giocatori

Jovic alla Fiorentina è di fatto un'operazione conclusa . Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è ormai tutto definitivo tra le due società per il passaggio in viola dal Real Madrid del centravanti serbo. Italiano si aspetta di vedere il nuovo arrivo già a Moena, ciò significa che nel giro di una settimana è plausibile che arrivi l'ufficialità dell'affare.

Per quanto riguarda il capitolo del terzino destro. Settimana prossima è previsto il nuovo contatto tra Fiorentina e Shakthar per chiudere l'operazione Dodò. Anche in merito a questa operazione la volontà è quella di arrivare alla fumata bianca il prima possibile.