VN – Il Milan continua a guardare a Firenze, nuovi contatti per Pezzella

Il Milan è a caccia di un centrale per completare il reparto e il preferito di Stefano Pioli è proprio il capitano della Fiorentina German Pezzella. Nel weekend infatti i rossoneri hanno avuto nuovi contatti telefonici con Guastadisegno, agente del giocatore. Per adesso il rinnovo dell’argentino con i viola è in stand-by. Maldini proverà ad accontentare il suo allenatore.

ANCHE SE POTREBBE ESSERE DIFFICILE VEDERE ALTRI AFFARI COL MILAN

