CorSport: sgarbo Rebic, Viola a bocca asciutta. Difficile vedere altri affari col Milan

Il Corriere dello Sport affronta la questione legata al gran riserbo sulle cifre che hanno portato al riscatto dell’ex gigliato Ante Rebic da parte del Milan. La Bild ha annunciato che André Silva sarebbe stato pagato 9 milioni di euro, ma con uno scambio alla pari i tedeschi avrebbero perso la metà del profitto, destinato alla Fiorentina. Invece, chiudendo prima l’affare André Silva, l’Eintracht ha coperto la spesa fatta per Rebic e si è potuto permettere di cederlo al Milan a zero o per pochi spiccioli. Il Milan registra una minusvalenza su Silva, ma acquista Rebic a poco più di zero (le commissioni restano da pagare). E la Fiorentina, stando a quanto scrive il quotidiano, ne esce gravemente danneggiata. Difficile immaginare che possa intavolare affari col Milan, questo punto. AFFARI CHE LA GAZZETTA INVECE CONTINUA A DISEGNARE