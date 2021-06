VN – Il Cagliari riscatta Sottil. E la Fiorentina può riprenderselo… in 48 ore

Riccardo Sottil vicino a tornare alla Fiorentina: la Fiorentina ha 48 ore per mettere sul piatto 2,2 milioni e riportarlo a casa

Sono ore di fibrillazione in casa Fiorentina, ma oltre al caso Gattuso si muove anche il mercato in uscita della Fiorentina. Dopo 21 presenze e 2 gol con la maglia rossoblu, il Cagliari ha deciso di riscattare Riccardo Sottil. Dopo alcuni giorni di stallo, nei quali in giocatore sembrava sicuro di tornare in Toscana, saranno dieci milioni la somma che i viola incasseranno dalla cessione dell'esterno classe '99.