VN – Gonzalez, non è finita: no al Leicester, ma spunta un altro interessamento

Il Leicester ha preso atto del no della Fiorentina per Nico Gonzalez. Decade dunque questa ipotesi, ma secondo quanto risulta alla nostra redazione c'è un altro club che si è fatto avanti, molto probabilmente ancora dall'Inghilterra, unico campionato dal quale può arrivare un'offerta ancor più allettante per giocatore e società. L'entourage del giocatore è sempre attivo nella ricezione di proposte e per il momento non si può dare la certezza assoluta della permanenza di Gonzalez a Firenze, pur riconoscendo la coerenza della Fiorentina nel rifiutare le proposte arrivate fin qui. Inoltre, un ruolo non trascurabile nel no alle Foxes lo ha giocato il fatto che la squadra è in lotta per non retrocedere, quindi non uno scenario ideale per l'argentino.