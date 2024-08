VN – Gonzalez-Juventus è un sì, ma l’offerta è lontanissima dalla richiesta

Va avanti la vicenda che riguarda il passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus , con l'Atalanta che si defila visto e considerato che la pista Lookman-Psg si è raffreddata. Il giocatore continua la propria avventura in viola da separato in casa e anche oggi si è allenato a parte , in attesa di novità da Torino.

A quanto filtra dal Viola Park, però, al momento i bianconeri non si sono avvicinati neanche lontanamente alla richiesta dei gigliati, che ricordiamo ammonta a 40 milioni di euro. Questo non vuol dire che alla fine non si possa chiudere, con l'avvicinarsi della fine del mercato, a qualcosa in meno e che non possano essere intavolate trattative sul senso di percorrenza opposto, ma al momento la situazione vede la Fiorentina irremovibile: Gonzalez può partire, ma solo alle condizioni di Commisso.