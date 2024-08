VN – Gilardino ha avuto le sue risposte: Gudmundsson-Fiorentina si fa!

Gudmundsson-Fiorentina: ci siamo. La prima del Genoa in Coppa Italia è decisiva, filtrano ottime notizie per i viola

L'ago della bilancia per capire la situazione di mercato in casa Genoa è dato dalla sfida di domani, ore 20:45, di Coppa Italia contro la Reggiana. Il nome al centro dei pensieri del grifone è ora senza dubbio Albert Gudmundsson . Dopo la cessione di Retegui all'Atalanta, i tifosi del Genoa temono anche l'addio dell'islandese sponda Fiorentina.

Filtra, quindi come il passaggio alla Fiorentina è imminente, accordo totale tra le parti. Oggi il Genoa ha fatto il punto con l'entourage del giocatore, confermando che verrà liberato; tanto che domani l'ex AZ Alkmaar non dovrebbe giocare all'esordio in Coppa Italia, segno di come le risposte che pretendeva Gilardino siano evidentemente arrivate.