VN – Fiorentina, in serata il difficile assalto a Berardi. Tre le alternative

Il giocatore ha aperto alla possibilità di vestire viola, l'ostacolo resta il Sassuolo

Manca sempre meno alla chiusura di un calciomercato che non finisce di regalare sorprese. Dopo gli arrivi di Torreira ed Odriozola, la Fiorentina è intenzionata a compiere un ultimo grande sforzo per completare la rosa, l'esterno offensivo. E il sogno resta sempre lo stesso: Domenico Berardi. In particolare, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nella serata di oggi è atteso un tentativo importante della società viola per cercare di arrivare all'esterno. Berardi è intrigato dalla possibilità di vivere una nuova avventura e ha aperto alla possibilità di vestire viola la prossima stagione. L'ostacolo alla trattativa resta il Sassuolo, che è intenzionato a fare muro per l'esterno e chiede ben 35 milioni per lasciar partire il giocatore. Cifre che complicano e non poco l'affare. Tanto che dalla stessa Fiorentina filtra pessimismo. Se la società neroverde non allenterà un po' la presa è quasi impensabile che si possa arrivare ad una soluzione...