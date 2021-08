Vice Vlahovic: se esce Kokorin nuovo tentativo per Borja Mayoral

La Fiorentina cerca un vice Vlahovic, ma prima andrà piazzato Kokorin. Il nome che stuzzica è quello di Borja Mayoral

Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina farà un nuovo tentativo per Borja Mayoral. Kokorin non dà garanzie e i viola cercheranno di piazzarlo per liberare un posto in attacco. Come scrive La Nazione, qualche settimana fa i dirigenti viola hanno incrociato il manager dello spagnolo e la possibilità di far arrivare a Firenze l'attaccante della Roma non sembrava un’eresia.