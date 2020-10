VN- Fiorentina forte su Faraoni, proseguono i contatti per il laterale. Vlahovic chiesto dal Verona

La Fiorentina programma un futuro senza Chiesa, ormai sempre più vicino alla Juventus. Per il ruolo di esterno destro a tutta fascia è forte la candidatura di Davide Faraoni (La Scheda). Il laterale del Verona piace alla dirigenza gigliata già da tempo, come riportato da Violanews i primi contatti risalgono infatti a metà Agosto (VN – Per la fascia destra occhi puntati su Faraoni).

Notizia di pochi minuti fa è quella di un forte pressing di Pradè per accelerare l’operazione. Probabili approfondimenti tra le parti già nelle prossime. Il Verona resta sempre vigile su Vlahovic, il serbo infatti potrebbe rientrare nell’operazione con la formula del prestito.

