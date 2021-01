VN – Fiorentina alla ricerca di una sistemazione per Duncan

Uno dei giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina è Alfred Duncan per il quale al momento non ci sono grandissime richieste. C’è stata una chiacchierata con il Genoa che in caso di uscita di un centrocampista deve acquisire un pari ruolo, poi un’altra, ma più tiepida, anche con Sampdoria. La Fiorentina ne ha parlato anche con il Torino nel corso delle varie trattative iniziate con la società di Urbano Cairo, con Giampaolo che lo conosce bene, ma il Toro in questo momento sta cercando più un regista che un mediano. L’agente del giocatore ha provato anche a sondare il terreno con le milanesi per proporre il giocatore almeno in prestito con diritto di riscatto. Ricordiamo che Duncan è costato 16 milioni ai viola e il suo acquisto pesa ancora molto sul bilancio. Il ragazzo vorrebbe avere più spazio e invece sta perdendo posizioni soprattutto da quando è arrivato Cesare Prandelli.

