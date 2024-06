VN – Fioccano nomi per il 9, ma Retegui rimane la pista principale

Come ogni anno da un po' di tempo a questa parte, la Fiorentina è alla ricerca di un centravanti e i nomi ad essa accostati si moltiplicano: la nostra linea è quella di riportare tutte le indiscrezioni, lavorarci e segnalarvi per mezzo delle nostre esclusive cosa ci risulta. In questo senso, nonostante la cascata di nomi che vengono fatti in questi giorni, non cambia quello che emerge alle nostre verifiche. Da tempo ormai la Fiorentina ha messo Mateo Retegui del Genoa nel mirino, e come vi abbiamo raccontato l'accordo con il giocatore a 2,5 milioni più bonus per 5 anni è materia estremamente concreta.