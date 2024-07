VN – Edoardo Pierozzi, vicino il passaggio in prestito al Taranto

Dopo la fantastica stagione appena terminata con la maglia del Cesena, condita da gol che è valso la vittoria del campionato, si prospetta un nuovo prestito per Edoardo Pierozzi. Rientrato alla Fiorentina, solo formalmente, visto che non faceva parte del gruppo di Palladino al Viola Park, il terzino classe 2001, come raccolto dalla nostra redazione, è vicino a un nuovo prestito in Serie C, precisamente al Taranto.