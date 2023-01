VN – Due club di Serie A su Terzic. Ora devono decidere lui e la Fiorentina

Un'altra squadra si unisce alla corsa per Terzic. Pronta quindi una lotta serrata con il Bologna per arrivare al serbo

Potrebbe essere lontano da Firenze il futuro di Aleksa Terzic. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il terzino serbo piace a Bologna e Sampdoria. Il club emiliano sarebbe intenzionato a comprarlo a titolo definitivo sebbene in questo momento non sia la prima scelta del tecnico Thiago Motta, mentre i liguri lo vorrebbero in prestito secco sino alla fine della stagione. La Fiorentina e il giocatore devono decidere cosa fare.