VN – Con o senza Gattuso, c’è il caso-Vlahovic da risolvere. Non sarà semplice

Il procuratore del bomber serbo punta i piedi e per ora il rinnovo appare lontano

Attenzione, Fiorentina: perché dopo la bomba-Gattuso, potrebbe esplodere la grana-Vlahovic. Nonostante il giocatore abbia già manifestato la sua volontà di continuare con la maglia viola addosso, resta il problema del contratto che scade nel 2023. Due anni che nel calcio non rappresentano un lasso di tempo tale da trasmettere sicurezza. E proprio per questo il club gigliato è a lavoro per riuscire a rinnovarlo. Il punto è che il procuratore del centravanti serbo, Darko Ristic, non è d'accordo né su quanto propone la Fiorentina come stipendio né sulla clausola rescissoria he la società vorrebbe fissare a 60 milioni. In altre parole, in questo momento siamo lontani da un punto d'incontro, ma adesso come è logico che sia la priorità della Fiorentina sono altre e la trattativa per il rinnovo di Vlahovic passa per il momento in seconda fila.