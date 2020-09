VN – Ceccherini ai saluti, ma c’è il veto di Iachini. Prima vuole un sostituto

C’è l’accordo, ma non ancora la conclusione ufficiale dell’affare. Il Verona ha il “sì” della Fiorentina per il passaggio in gialloblu di Federico Ceccherini. L’operazione è ben avviata, con l’affare che si può chiudere in prestito con diritto di riscatto. Il momentaneo stop al trasferimento arriva però direttamente da Beppe Iachini: prima di liberarlo il tecnico viola vuole un sostituto, visto che l’ex Crotone e Livorno ha giocato da titolare – al posto di Pezzella – le prime due gare di campionato. I tempi dunque si allungano al weekend, dopo Fiorentina-Samp che si giocherà venerdì sera.

ANCHE SAPONARA IN PARTENZA: CARLI SPINGE PER PORTARLO A PARMA