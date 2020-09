Saponara in partenza: Carli spinge per portarlo a Parma

Dopo la sfortunata esperienza al Lecce e il ritorno alla Fiorentina, Riccardo Saponara è pronto a lasciare nuovamente la formazione gigliata. Come vi raccontiamo da giorni, il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, spinge per portarlo alla corte dell’ex viola Fabio Liverani, allenatore della squadra gialloblù, ultima in classifica dopo le sconfitte contro Napoli e Bologna. L’ex trequartista dell’Empoli non è convinto dell’opzione Spezia. Per questo motivo il club ducale è la sua prima scelta.

