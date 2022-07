VN – C’è la fila per Corradini, un club scatta sugli altri

Giovanni Corradini, capitano della Fiorentina Primavera tetracampione di Coppa Italia, è pronto per la sua prima esperienza tra i pro: a corteggiarlo sono in tantissime: Ancona, Carrarese, Pontedera, Triestina sono in lizza per il suo prestito, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è la storica Pro Vercelli ad essere in pole position per aggiudicarselo.