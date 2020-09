VN – Bonaventura, ecco le cifre dell’affare. La prossima settimana le firme

Jack Bonaventura è sempre più vicino alla Fiorentina. Ne parliamo da diverse ore, ma sarà la prossima settimana l’incontro decisivo per chiudere e apporre la firma sul contratto. I viola hanno convinto il giocatore e il suo entourage con un contratto biennale da 1,8 milioni più svariati bonus, vincendo la folta concorrenza: Verona, Torino, Genoa, Olympiakos e Benevento. I sanniti si erano spinti anche fino a 2 milioni, ma a fare la differenza è stata la caratura del club.

Quella di Firenze è una soluzione ideale anche per lo stesso giocatore: il capoluogo toscano si trova a metà fra la Lombardia e la sua San Severino. In più Iachini lo considera perfettamente funzionale al suo 3-5-2 come mezz’ala di quantità ma all’occorrenza può agire anche a sostegno della punta nel 3-4-2-1 insieme a Ribery.