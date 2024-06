VN – Bonaventura-Fiorentina, fase di stallo: c’è ancora distanza

Doveva essere oggi la giornata decisiva per l'incontro tra Giacomo Bonaventura e la Fiorentina per il rinnovo. Per adesso la situazione sembra abbastanza bloccata, con le parti che stanno lavorando per trovare un accordo. Nei prossimi giorni si capirà quindi se l'ex centrocampista del Milan sarà ancora un giocatore della Fiorentina o se la sua avventura a Firenze è giunta al termine.