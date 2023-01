VN – Bianco non si muove: ecco i club che lo hanno cercato

Dopo le parole dell'agente arriva la conferma anche dalle nostre fonti. Tre club avevano bussato in casa della Fiorentina per Alessandro Bianco, ma i viola non ci hanno pensato due volte a rispedire le proposte di prestito al mittente. Le tre squadre a cercarlo erano state Modena, Perugia e Como, tutte impegnate in Serie B. Questo tipo di scelta da parte dei viola potrebbe voler dire che Italiano crede in molto nelle qualità di questo ragazzo e che in questa seconda parte di stagione potrebbe scendere in campo con maggior continuità.