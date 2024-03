Vlahovic, rinnovo irrisolto: cifre fuori portata per la Juve. Rischio minusvalenza?

Vlahovic adesso è in una di quelle fasi in cui sembra andargli tutto storto. Dopo l’espulsione nel finale contro il Genoa, c’è anche il problema alla schiena a non dare pace all’ex attaccante della Fiorentina. Inizia così l’articolo del Corriere dello Sport in cui si cerca di fare luce sul rinnovo del contratto del serbo.

Tutto sul rinnovo

Nel prossimo biennio (2024-25 e 2025-26) il suo stipendio lieviterà a 12 milioni netti a causa di un accordo sottoscritto tra le parti al momento del trasferimento da Firenze. Vlahovic diventerebbe così il calciatore più pagato della Serie A, un salasso per un club che viceversa ha come obiettivo primario l’abbattimento del monte ingaggi. La proposta della Juve è di 8 milioni annui. Nell’ultimo mese e mezzo, si legge, il manager Darko Ristic è volato due volte a Torino per affrontare la questione con il dt Giuntoli e il ds Manna. Senza un accordo il centravanti può finire sul mercato: potrebbe anche diventare la scelta più conveniente per la società, anche se non sarebbe facile trovare un acquirente disposto a spendere almeno 50 milioni, cifra necessaria per evitare una minusvalenza. Vlahovic ha aperto al rinnovo, chiedendo però ai dirigenti di alzare la proposta a 10 milioni per arrivare allo stesso ingaggio che Lautaro prenderebbe all’Inter in caso di prolungamento.