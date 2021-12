Vlahovic, niente City a gennaio. Guardiola: “Non prenderemo un attaccante”

Il manager del Manchester City spazza via le speculazioni che vedevano il suo club fortemente interessato a Vlahovic per gennaio

Niente assalto del Manchester City a Dusan Vlahovic , almeno a gennaio. Ad annunciarlo in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Leicester, è stato il manager dei Citizens Pep Guardiola : "Non prenderemo un nuovo attaccante a gennaio", ha tagliato corto il tecnico spagnolo.

Il City, dunque, aspetterà il mercato estivo prima di piazzare un colpo importante per rafforzare il reparto avanzato. Questo, nonostante l'imminente cessione di Ferran Torres a Barcellona: "La partenza di Torres non è fatta ufficialmente. So che stanno negoziando, è vicino, questo è tutto. Quando il club lo annuncia, è fatto", le parole di Guardiola riportate da Sky Sports UK.