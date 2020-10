Vlahovic, lunedì Ramadani lo ha offerto alla Roma: identikit giusto per i giallorossi

Lunedì scorso l’agente Fali Ramadani ha proposto Vlahovic alla Roma. L’agente ha scavalcato i dirigenti, è andato direttamente dal patron Friedkin. Il costo del cartellino per la Fiorentina è di 25 milioni. L’identikit del serbo è, secondo Tuttosport, quello giusto per i giallorossi che sono alla ricerca di un vice Dzeko. Il quotidiano aggiunge che l’eventuale uscita di Vlahovic insieme a quella di Chiesa servirebbe a portare la liquidità per tornare sul mercato.

