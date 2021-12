Vlahovic, Arsenal si sfila? Arteta e i Gunners guardano in Liga

Vlahovic costa troppo. Arteta, tecnico dei Gunners vorrebbe sostituire Aubameyang con En-Nesyri del Siviglia

Mikel Arteta non era orientato a spingere l'Arsenal ad effettuare affari significativi a gennaio. Almeno prima che si originasse la frattura con Aubameyang, privato della fascia di capitano, poi consegnata a Lacazette. Ne scrive ESPN che passa in rassegna le opzioni vagliate dai Gunners per sostituire l'ex Dortmund. In prima fila ci sarebbe Youssef En-Nesyri del Siviglia, seguito da Dominic Calvert-Lewin dell'Everton. Mentre si sarebbe raffreddata la pista che porta a Dusan Vlahovic. Per lasciarlo partire a gennaio, infatti, la Fiorentina chiede 80 milioni di euro.