Il Vicenza, in vista dell’apertura del mercato di gennaio, studia le prime mosse da fare per rinforzare l’organico. Gli obiettivi – come riporta Il Giornale di Vicenza prima e TMW poi- sono Nicola Rigoni, centrocampista del Monza e fratello minore di Luca, e Gabriele Ferrarini, terzino destro del Venezia ma di proprietà della Fiorentina.

