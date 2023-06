Viola, il solito dilemma: chi tra Cabral e Jovic? Prima in campo, ora nel mercato

Come riporta questa mattina sulle proprie pagine sportive Il Tirreno, la Fiorentina ha di fronte una scelta obbligata: sacrificare uno tra Arthur Cabral e Luka Jovic per fare spazio ad un attaccante che garantisca la doppia cifra in un campionato in cui viola dovranno essere tra i protagonisti assoluti. I due per tutto l'anno si sono avvicendati ed il loro è stato un dualismo che Vincenzo Italiano si è portato fino alla finale di Conference League. Adesso il club gigliato, spinto dal suo allenatore, è alla ricerca di un nome nuovo per l'attacco. L'ex Basilea vale 20 milioni, non vorrebbe lasciare Firenze dopo che si è ambientato e comunque le sue 17 reti in stagione le ha segnate, ma solo 8 in campionato su 28 presenze, con il serbo che ha fatto anche peggio (13 totali, di cui 6 in campionato su 31 gare). Adesso la Fiorentina dovrà scegliere, considerando anche che la situazione contrattuale di Jovic è la più complicata.