VIDEO – Mina sbarca a Cagliari: “Felice e pronto a giocare subito”

Yerry Mina è sbarcato di prima mattina a Cagliari, pronto a firmare con il club sardo. Dopo le visite mediche ci sarà la firma che sancirà il suo addio definitivo alla Fiorentina dopo appena 5 mesi. "Sono molto felice di essere a Cagliari, darò tutto per la squadra. Sono pronto per giocare e motivato" le parole del difensore colombiano. Immagini tratte dal sito Centotrentuno.com. IL SOSTITUTO? LA SOLUZIONE E' IN CASA