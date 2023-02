Vicario sulla bocca di tutti, Zanetti: “E’ una certezza, merita una grande squadra”

Il triplo intervento di oggi compiuto all'Olimpico contro la Roma ha lasciato in molti a bocca aperta: ormai Guglielmo Vicario non è più una sorpresa e come scrive calciomercato.com sarà uno degli uomini mercato principali della prossima estate. Purtroppo, come ormai troppo spesso accade, anche l'estremo difensore dell'Empoli - cercato anche dalla Fiorentina nel 2022 - ha grandi probabilità di finire all'estero: sulle sue tracce c'è il Bayen Monaco (e non solo). Intanto lo stesso allenatore azzurro Paolo Zanetti proprio oggi ha detto di lui: "E' una certezza, merita una grande squadra".