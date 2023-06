Non ci sarebbe solo l'interesse di Fiorentina e Inter su Gugliemo Vicario dell'Empoli. Infatti, come riportato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, sul calciatore si sarebbe inserito anche il Tottenham. Situazione che dunque complica ulteriormente le possibile viola, intenzionati di trovare un nuovo numero 1 in vista della prossima stagione da affiancare a Terracciano.