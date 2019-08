Via Simeone, ecco i soldi per De Paul. Ma attenzione a Politano

La Fiorentina non si arrende per Rodrigo De Paul. Anzi, adesso il club viola ha 16 milioni in più in cassa (anche se arriveranno a fine stagione): quelli derivanti dalla cessione, sempre più probabile, di Simeone al Cagliari. Su di lui c’era anche la Sampdoria che offriva 15 milioni, ma alla fine la Fiorentina per la proposta del Cagliari, leggermente più ricca di quella della società ligure. Nel contratto del Cholito sarà inserita una clausola rescissoria.

Tornando a De Paul, la porta dell’Udinese è sempre aperta. C’è solo un modo per chiudere: investire 35 milioni di euro. Pradè – scrive La Nazione – è pronto a sferrare il blitz definitivo, è vero, ma punta anche a trattare il giocatore su una base meno pesante di quella ’sparata’ dal club bianconero. Da qui anche la scelta di riattivare soluzioni alternative che poi – sul piano della qualità – vogliono a Firenze un giocatore comunque all’altezza di De Paul. Da qui la decisione di richiamare l’Inter con l’obiettivo di riaprire la strada che porta a Politano. L’esterno nerazzurro ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma in questo caso (a differenza dell’operazione De Paul), la Fiorentina potrebbe puntare sul prestito oneroso per poi riscattare e pagare tutto il cartellino del giocatore (nel 2020). Il club viola – mercoledì sera – aveva fatto un nuovo tentativo anche per Suso (Milan), ma la posizione del giocatore è rimasta quella di qualche settimana fa: niente Firenze. Raphinha dello Sporting Lisbona? Il profilo era giusto, ma dopo che il club portoghese l’ha tolto dal mercato, la pista Firenze potrà riprendere quota solo con uno sforzo molto pesante.

DE PAUL: LA RIVELAZIONE DI LUCA CALAMAI