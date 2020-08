Vertonghen verso il Benfica, arrivano conferme: “Vuole giocare le coppe europee”

Jan Vertonghen è un nome a cui la Fiorentina ha pensato per rinforzare la sua difesa. Svincolato dal Tottenham, il belga sarebbe un rinforzo di personalità ed esperienza, ma la concorrenza non manca e già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell’ipotesi portoghese sempre più forte. Oggi Record, quotidiano lusitano, riferisce che il giocatore starebbe per accettare l’offerta del Benfica. tra i motivi della sua scelta, la possibilità di lottare per vincere il titolo e l’opportunità di giocare le Coppe Europee, cosa che la Fiorentina non può invece offrire.

ORA PEZZELLA E’ PIU’ VICINO ALLA CONFERMA