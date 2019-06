Veretout-Roma, terminato l’incontro: la situazione. Rifiutata offerta del Lione da 22 mln

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, si è concluso da poco l’incontro tra la Roma e Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout. L’appuntamento è stato particolarmente positivo e il procuratore del francese ha ricevuto un’offerta molto importante. Adesso la palla passa alla Fiorentina e allo stesso centrocampista, i quali dovranno decidere se accettare la proposta della Roma o quella del Milan, che si era fatto avanti negli scorsi giorni. I giallorossi, comunque, essendosi mossi per primi restano in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti. La Roma, inoltre, al momento ha avanzato l’offerta più vantaggiosa al ragazzo. Un tentativo per Veretout lo aveva fatto anche il Lione, arrivato ad offrire alla Fiorentina 20 milioni più 2 di bonus: il giocatore, però, vuole rimanere in Italia. IL PUNTO SU DE ROSSI