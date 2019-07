Continua la telenovela Jordan Veretout. Come scrive La Nazione, il Milan starebbe ‘minacciando’ la Fiorentina di ritirarsi dall’affare Veretout, perché ritiene che la cifra offerta e le modalità dell’operazione sia congrua con il valore del giocatore; riassumendo 18 milioni più 2 di bonus. Offerta addolcita dalla possibilità di inserire Biglia nella trattativa. L’ex laziale – come anticipato da violanews.com – per muoversi vorrebbe una sorta di buonuscita e due anni di contratto con la prossima squadra. Si tratta su questi due aspetti. Ma i viola hanno sempre detto di voler trattare in modo slegato l’argentino rispetto all’operazione per il centrocampista francese. I rossoneri vogliono provare a forzare così la mano, mentre i viola sono in attesa della chiamata della Roma che potrebbe a sua volta decidere di superare la proposta di Maldini e Boban. Se ne riparlerà probabilmente a metà settimana, almeno con i giallorossi.