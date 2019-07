VN – Biglia, ecco le richieste dell’argentino per il matrimonio con la Fiorentina

Che l’interesse della Fiorentina per Lucas Biglia (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), esperto centrocampista argentino del Milan, sia reale è ormai fuori dubbio, anche se la trattativa non è affatto semplice. Il centrocampista piace molto a Montella, che lo vedrebbe perfetto come regista nel suo 4-3-3, ma ci sono non pochi ostacoli alla trattativa. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, Biglia sposerebbe volentieri il progetto viola, ma rinuncerebbe con difficoltà allo stipendio che percepisce al Milan, di 3.5 milioni di euro. Il giocatore infatti, per liberarsi, vorrebbe una ricca buonuscita dalla squadra rossonera, e alla Fiorentina ha chiesto un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, in modo da spalmare l’ingaggio. La trattativa sembrerebbe potersi slegare dall’affare Veretout, provando ad allungare i tempi e mitigare le richieste del Milan.