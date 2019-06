Veretout a Napoli in vacanza: domani la decisione sul suo futuro

E’ arrivato in serata in quel di Napoli, Jordan Veretout, insieme alla sua famiglia per proseguire le vacanze, e nella giornata di domani il centrocampista francese scioglierà i dubbi andando a chiarire il proprio futuro. Nel capoluogo campano l’ex Saint’Etienne dovrà mettere la parola fine alla telenovela della sua estate: dire sì al Milan o alla Roma? Dopo l’incontro di oggi, il club giallorosso appare in vantaggio, avendo offerto un contratto di quasi tre milioni a stagione. Nel caso in cui Veretout scegliesse la Capitale, ci sarebbe da trovare l’accordo, poi, tra il club di Pallotta e la Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Roma vorrebbe inserire nella trattativa con i viola l’esterno destro Rick Karsdorp.