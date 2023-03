Venuti via dalla Fiorentina? Piace ad un club spagnolo

In scadenza di contratto con la Fiorentina, Lorenzo Venuti può proseguire la sua carriera al Betis Siviglia. Un anno dopo Luiz Felipe, il club andaluso è al lavoro per ingaggiare un altro calciatore a scadenza di contratto che milita in Serie A. Venuti potrebbe prendere il posto di Youssouf Sabaly, terzino destro destinato ad andare via la prossima estate. Lo riporta tuttomercatoweb.com.