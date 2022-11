Venuti, sarà addio a gennaio? Sul terzino piomba una squadra di Serie A

Tra autogol ed errori vari, il futuro di Lorenzo Venuti a Firenze non è poi così sicuro come poteva essere alcuni mesi fa. Forse anche la fiducia nei suoi confronti è calata, considerando che spesso Vincenzo Italiano gli ha preferito Aleska Terzic per sostituire Dodò a destra in difesa. In più, comunque, il calciatore toscano ha un buon mercato in Serie A. Sembra, infatti, che la Salernitana lo abbia inserito nella propria lista per sostituire Pasquale Mazzocchi, colpito da un infortunio più serio del previsto. Ecco che allora il club campano potrebbe bussare alla porta della Fiorentina a breve, per averlo già a disposizione da inizio 2023. Lo scrive tuttosalernitana.com.