Venuti, lo Spezia non molla: possibile un nuovo tentativo in extremis

Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Lorenzo Venuti è stato richiesto fortemente dallo Spezia, ma sia la Fiorentina che lo stesso terzino hanno risposto “No, grazie“. Secondo La Nazione, comunque, molto probabilmente entro il gong finale di questa sessione di calciomercato il club ligure ci riproverà per l’esterno destro, cresciuto nel settore giovanile viola e impiegato spesso da Cesare Prandelli come titolare. Proprio per questo, i gigliati respingeranno l’ulteriore tentativo degli aquilotti, visto che Venuti, da qui a fine campionato, verrà alternato sulla fascia destra al nuovo arrivo Kevin Malcuit.