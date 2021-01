Venerato ribadisce: “Fiorentina e Napoli d’accordo per Milik, ma il giocatore…”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato e molto vicino alle vicende del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli è tornato su Milik:

In estate la Fiorentina aveva definito tutto con il Napoli ma il giocatore ha detto di no. Avevano già deciso tutto prima che arrivasse il no del giocatore. De Laurentiis per questo insiste e insiste. Se Milik andrà via, lo farà alle condizioni del Napoli. Io fossi un professionista, a Firenze ci andrei a piedi, perché è una città bellissima. Lui però aveva in testa solo la Juventus.