Firicano: “Col Cagliari partita thriller. Da Commisso mi aspetto colpi alla Giroud”

Doppio ex di Fiorentina e Cagliari, Aldo Firicano ha parlato oggi a Lady Radio: “Sarà una partita thriller perchè vengono entrambe da sconfitte e hanno bisogno di punti. E’ strano vedere due squadre così in bassa classifica, hanno due rose più che competitive. La Fiorentina deve cambiare mentalità e pensare di arrivare ai 40 punti, senza guardare come. Il mercato? La Fiorentina, visto il potere economico di Commisso, dovrebbe puntare su nomi grossi, come Giroud ad esempio, lui farebbe far il salto di qualità a tutti. Se non è lui serve comunque un profilo da grande attaccante”.