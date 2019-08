Venerato frena: “Trattativa in corso per De Paul, ma non c’è accordo”. Su Massa e Valeri…

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole sul possibile passaggio di Rodrigo De Paul alla Fiorentina: “La trattativa è reale, in corso, ma ancora non definita. Anzi, ad oggi non c’è ancora l’accordo né sui soldi né sulle contropartite tecniche, che sono legate a troppe variabili”. Poi il commento sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli: “Se uno dovesse pensare che gli arbitri indirizzino il campionato, può tranquillamente occuparsi di hockey su prato. L’unica cosa è che in Italia, al contrario dell’estero, c’è una condizione psicologica arbitrale che spesso porta ad aiutare le grandi per una sorta di prestigio. Detto questo, un arbitro può tranquillamente sbagliare”, conclude il giornalista di Rai Sport. OTTIMISTA, INVECE, GAZZETTA.IT